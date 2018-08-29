Китай строит учебно-тренировочный лагерь в Афганистане

Пекин, , 14:29 — REGNUM Китай начал строительство военного учебно-тренировочного лагеря в Афганистане вблизи узкой границы двух стран, сообщает Liputan6.

Проект, который полностью финансируется Пекином, направлен на то, чтобы помочь соседу активизировать усилия по борьбе с терроризмом.

Издание сообщает, что после того как строительство лагеря будет закончено, китайская Народно-освободительная армия, скорее всего, отправит батальон из 500 военнослужащих в коридор Вахан в Афганистане.

«Началось строительство базы, и Китай отправит по крайней мере один батальон войск вместе с оружием и оборудованием, чтобы обучать своих афганских коллег», — заявил анонимный источник, близкий к китайским военным.

Основная функция учебной базы заключается в укреплении антитеррористического сотрудничества и военных обменов между Пекином и Кабулом.

«Афганистан слаб в борьбе с терроризмом. Местные власти обеспокоены ростом влияния талибов, но они ничего не могут сделать без помощи США, Китая или других стран», — отмечает издание.

Коридор Вахан является негостеприимным и почти недоступным узким наземным маршрутом протяженностью около 350 км от провинции Бадахшан на севере Афганистана до специального автономного района Синьцзян в Китае.