Украина запретила импорт российского цементного клинкера

Цитата из х/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1965. СССР

Киев, , 14:13 — REGNUM Правительство Украины запретило ввоз с территории России сырья для производства цемента — цементного клинкера, передает телеканал «112 Украина».

Отмечается, что соответствующее постановление правительства было принято в ходе заседания в среду, 29 августа. Согласно сведениям, указанным в пояснительной записке к проекту постановления, запрет на ввоз российского клинкера поможет защитить экономические интересы Украины в связи с запретом России на ввоз ряда украинских товаров.

Читайте также: Себе в ущерб: украинские эксперты критикуют новые санкции Киева против РФ

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года Россия выиграла спор с Украиной по железнодорожным вагонам и стрелочным переводам, который длился почти три года.

Читайте также: Украина не согласилась с решением ВТО по спору с Россией о вагонах