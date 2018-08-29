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Украина запретила импорт российского цементного клинкера

Политика

Соответствующее постановление правительства было принято в ходе заседания в среду, 29 августа

Украина запретила импорт российского цементного клинкера
Цитата из х/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1965. СССР
Ведро цемента

Киев, 29 августа 2018, 14:13 — REGNUM  Правительство Украины запретило ввоз с территории России сырья для производства цемента — цементного клинкера, передает телеканал «112 Украина».

Отмечается, что соответствующее постановление правительства было принято в ходе заседания в среду, 29 августа. Согласно сведениям, указанным в пояснительной записке к проекту постановления, запрет на ввоз российского клинкера поможет защитить экономические интересы Украины в связи с запретом России на ввоз ряда украинских товаров.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года Россия выиграла спор с Украиной по железнодорожным вагонам и стрелочным переводам, который длился почти три года.

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