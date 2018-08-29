Пенсионные преобразования: зачем Путин выступил с обращением к народу

Москва, , 14:10 — REGNUM Президент России Владимир Путин хорошо понимает и разделяет озабоченность многих граждан РФ, которые болезненно воспринимают грядущие изменения в пенсионной системе. Об этом он заявил в ходе своего сегодняшнего телеобращения по вопросам изменения пенсионного законодательства. Глава государства пояснил, почему и зачем он решил пойти на откровенный разговор с нацией.

Читайте также: Путин: Мне не нравится повышение пенсионного возраста

Путин: Изменения в пенсионной системе должны иметь «человеческое измерение»

«Понимаю, насколько важны, значимы эти вопросы для миллионов людей, для каждого человека, — сказал российский лидер. — Поэтому обращаюсь к вам напрямую, чтобы подробно рассказать обо всех аспектах изменений, предлагаемых правительством, обозначить свою позицию и поделиться с вами своими предложениями, которые считаю принципиальными».

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект об изменениях в пенсионной системе правительство РФ внесло в Государственную думу 16 июня 2018 года. 19 июля он был принят парламентом в первом чтении. Его основная задача — обеспечить устойчивость и финансовую стабильность пенсионной системы на долгие годы вперёд. В настоящее время в России женщины выходят на пенсию в 55 лет, а мужчины в 60. Предлагаемые изменения предполагают увеличение этого порога на восемь и пять лет соответственно — до 63 и 65 лет.

Также по теме: Медведев: Повышение пенсионного возраста согласовали с народом

Напомним, сегодня, 29 августа, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к народу. Он объяснил причины, по которым пришлось пойти на такую непопулярную меру, и анонсировал ряд мер, которые смогут смягчить последствия пенсионного манёвра.

Читайте ранее в этом сюжете: Обращение Владимира Путина по пенсионной реформе: ONLINE-трансляция