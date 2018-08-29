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Названа причина освобождения вице-мэра Оренбурга из СИЗО

Политика

Признал свою вину и готов сотрудничать со следствием

Оренбург, 29 августа 2018, 13:57 — REGNUM  Вице-мэр Оренбурга Геннадий Борисов был переведён под домашний арест по ходатайству следствия. Поводом для этого стало признание им вины и готовность сотрудничать со следствием, сообщили журналистам в Ленинском райсуде города.

Также он заключил со следствием досудебное соглашение, уточнили в суде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Геннадий Борисов обвиняется в получение взятки в крупном размере. 29 августа он был выпущен судом из СИЗО под домашний арест, где пробудет до 8 октября.

Читайте ранее в этом сюжете: Обвиняемый в коррупции вице-мэр Оренбурга переведен под домашний арест

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