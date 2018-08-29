Верховный суд Киргизии оставил экс-премьер-министра Исакова в СИЗО

Бишкек, , 13:52 — REGNUM Верховный суд Киргизии одобрил продление срока ареста бывшего премьер-министра Сапара Исакова до 5 октября 2018 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в канцелярии судебного органа

Таким образом, экс-глава киргизстанского кабинета министров будет оставаться под стражей в следственном изоляторе госкомитета нацбезопасности Киргизии еще один месяц и неделю.

ИА REGNUM напоминает, что 5 июня 2018 года спецслужбы Киргизии арестовали экс-премьер-министра Сапара Исакова, обвинив его в коррупционном преступлении — лоббировании интересов китайской компании «TBEA», проводившей модернизацию столичной теплоэлектроцентрали.

9 августа судебная коллегия Бишкекского городского суда приняла решение, в соответствии с которым Сапар Исаков должен оставаться под стражей до 5 октября 2018 года.

Отметим, что в рамках уголовных дел, связанных с модернизацией Бишкекской ТЭЦ также были арестован еще один экс-глава кабинета министров Киргизии Жанторо Сатыбалдиев , бывший министр энергетики Осмонбек Артыкбаев , экс-мэр киргизской столицы Кубанычбек Кулматов и семь бывших топ-менеджеров энергетической отрасли страны.