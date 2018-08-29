«Опора России»: Бизнесу интересен подход президента к пенсионному манёвру

Москва, , 13:50 — REGNUM Предложения президента РФ Владимира Путина по доработке законопроекта об изменениях пенсионного законодательства будут интересны бизнесу и приведут к тому, что работодатели будут стремиться сохранить сотрудников предпенсионного возраста. Об этом корреспонденту 29 августа заявил президент «Опоры России» Александр Калинин.

Он отметил, что бизнес-объединения будут активно участвовать в обсуждении стимулов, которые необходимо ввести для работодателей. Особенно в вопросе программы переподготовки кадров.

«Главное, чтобы такие программы были востребованы, поэтому роль бизнеса в формировании таких программ должна быть активной. Бизнес должен быть заказчиком таких программ, потому что мы лучше знаем, какие работники нам необходимы», — уверен Калинин.

Сам факт того, что программа будет финансироваться из федерального бюджета, говорит о том, что работодателям будет выгодно переучивать своих сотрудников, а не искать новых.

Кроме того, считает Калинин, весьма действенной мерой будет ввести льготную ставку для отчислений в Пенсионный фонд, если речь идёт о сотрудниках предпенчионного возраста.

«Когда человеку остаётся пять лет до пенсии, то отчисления в ПФР, которые уплачивает работодатель за каждого сотрудника, можно уменьшить в половину. Это справедливо, человек за много лет работы уже отчислили в ПФР серьёзные суммы», — подчеркнул Калинин.

Таким образом, все этим меры приведут к тому, что работодатели будут заинтересованы в проведении пенсионной реформы и сохранении работы для сотрудников предпенсионного возраста.

«Комплексный подход, который предложил президент, будет интересен бизнесу», — заявил Калинин.

Президент РФ Владимир Путин обратился к гражданам РФ в связи с планируемой пенсионной реформой. Речь идёт о правительственном законопроекте, изменяющем параметры пенсионного законодательства в РФ. В частности, чиновники предлагают увеличить срок выхода граждан на пенсию с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Президент обратил внимание на необходимость подобных изменений, однако отметил ряд поправок, которые следует внести в законопроект ко второму чтению. Так, по его словам, пенсионный возраст для женщин не должен вырасти больше, чем на пять лет, за увольнение граждан предпенсионного возраста следует ввести административное и уголовное наказание, а для работников, чей возраст приближается к пенсионному, продумать программу повышения квалификации, финансируемую из бюджета.