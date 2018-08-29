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Великобритания намерена расширить своё дипприсутсвие в Африке

Политика

В регионе королевство откроет сразу несколько представительств

Абуджа, 29 августа 2018, 13:49 — REGNUM  Великобритания увеличит своё дипломатическое присутствие в странах Западной Африки. Об этом во время своей трёхдневной поездки в Африку заявила премьер-министр страны Тереза Мэй. По её словам, королевство откроет два новых посольства в Чаде и Нигере, которые заменят работающие там британские представительства.

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«Великобритания также увеличит посольство в Мали», добавила Тереза Мэй.

Как отмечается, дипломатическое присутствие расширяется, в частности, с целью «создания новых форматов партнёрства для снижения угрозы Великобритании и ЕС».

«Укрепление присутствия Великобритании в Чаде, Нигере и Мали позволит нам более тесно сотрудничать с нашими партнёрами в регионе для создания новых возможностей и совместного решения проблем, связанных с нестабильностью, нищетой и нелегальной миграцией», — сказал министр иностранных дел и содружества по делам Африки Харриетт Болдуин.

Напомним, поездку в Нигерию и Кению премьер-министр Великобритании Тереза Мэй совершила 28−31 августа. Её сопровождали министр по делам Африки Харриетт Болдуин и министр торговли Джордж Холлингбери.

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