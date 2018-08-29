БПП: «Украина не разрывает договор о дружбе с РФ, мы его не пролонгируем»

Киев, , 13:52 — REGNUM Военный эксперт и главред украинского издания Юрий Бутусов назвал «крутым историческим шагом» возможный разрывДоговор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной («Большой договор»).

«Ого! Под выборы отменят договор о дружбе с Россией — это очень крутой исторический шаг! Поддерживаю двумя руками! Так ведь и безвизовый режим, надеемся, отменят», — написал Бутусов на своей странице в Фейсбуке.

При этом он напомнил, что ранее первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина — Россия — ОБСЕ) Ирина Геращенко выступала «резко против такого решения». В качестве доказательства он привел слова Геращенко от 15 января 2018 года:

«Очень странно было только что услышать представителей оппозиции, которые опять призывают, представьте себе, разорвать государственный договор о дружбе с Российской Федерацией. Слово в слово, это сейчас говорит вся Государственная дума РФ. А мы должны требовать от Российской Федерации вернуться в нормы международного права и исполнять закон, в том числе и договор о дружбе, который признает территориальную целостность, суверенитет, и уважение к нашим границам в рамках международно определенных границ, а это Донбасс и Крым. А оппозиция предлагает, давайте Украина первой выйдет из этого закона, для того, чтобы у нас не действовало никакое право и мы сами подарим Донбасс и Крым. Я вообще шокирована тем, что у нас этот год начинается с того, что те силы, которые якобы должны бороться за Украину, опять пытаются куски Украины дарить очень легко России. Мы на это не пойдем».

В свою очередь 29 августа Ирина Геращенко пояснила, что «Украина не разрывала и не разрывает договор, мы его не пролонгируем».

«Это не синонимы. Мы не подарили Кремлю такой козырь, наши иски в международных судах базируются на доказательной базе, что именно РФ нарушила Договор, в том числе и в части уважения к нашим границам… И президент не высказывался за разрыв договора, когда он действовал, именно потому, что наши иски, которые готовили Минюст и МИД, базировались на доказательной базе нарушения Договора Россией. Сейчас поддерживается логика не пролонгации Договора, нарушенного Россией. Предательства нет», — ответила Геращенко в Фейсбуке на критический пост Бутусова.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа президент Украины Петр Порошенко поручил МИД Украины быть готовыми к «прекращению» Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной от 1997 года.

Напомним, договор о дружбе подписан в 1997 году. Документ закрепил принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга. В 2008 году соглашение было автоматически продлено на 10 лет. То есть в 2018 году заканчивается срок действия договора.