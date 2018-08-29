Президент пошел на откровенный разговор с народом

Санкт-Петербург, , 13:53 — REGNUM Президент Владимир Путин напрямую, откровенно объяснил стране, почему необходимо проводить изменения в пенсионном законодательстве. Главным моментом в выступлении президента стало предложение о синхронизации новых условий выхода на пенсию для мужчин и женщин, а также система мер по гарантиям защиты граждан предпенсионного возраста. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM петербургский политолог и публицист Юрий Светов.

Эксперт отдельно обратил внимание на то, что Путин с объяснил изменение своей позиции против повышения пенсионного возраста, которая была высказана им еще в период первого президентского срока в начале 2000-х годов. Тогдашнее высказывание Путина использовали его политические противники.

Юрий Светов отдал должное прямоте и искренности президента, который вместо умолчания решил аргументированно объяснить причину, по которой сегодня он считает необходимым изменение условий выхода на пенсию.

Наиболее важное из озвученных президентом предложений по корректировке реформы — это предложение уменьшить предлагаемое повышение пенсионного возраста для женщин с 8 до 5 лет, считает Светов. Также значительная система мер предложена президентом для лиц предпенсионного возраста.

Отвечая на вопрос о том, достиг ли президент цели своего обращения, политолог в целом ответил утвердительно, однако оговорился, что «результаты будут видны 9 сентября», когда в России пройдут выборы губернаторов, законодательных органов власти в целом ряде регионов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 августа Владимир Путин выступил с обращением к народу. Он объяснил причины, по которым пришлось пойти на такую непопулярную меру, и анонсировал ряд мер, которые смогут смягчить последствия пенсионного манёвра.

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