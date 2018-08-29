Бейрут и Дамаск не договорились о пропуске ливанских товаров в Иорданию

Бейрут, , 13:48 — REGNUM Ливан отвергает предъявляемые Сирией условия для пропуска товаров через пограничный переход между Сирией и Иорданией Нассиб. Об этом 29 августа заявил премьер-министр Ливана Саад Харири, сообщает агентство Prensa Latina.

Это сообщение последовало за заявлением сирийского посла в Бейруте Али Абдул Карима о том, что этот вопрос ливанских товаров не будет решен до тех пор, пока не будут нормализованы отношения между Сирией и Ливаном.

«Что происходит с братской страной, чья сухопутная граница почти полностью приходится на Сирию, помимо оккупированной Палестины? Сирия, конечно, нуждается в Ливане. Но Ливан нуждается в Сирии больше», — сказал посол.

Ранее исполняющий обязанности министра внутренних дел Ливана Нухад Махнук осудил любые предварительные условия доступа ливанских товаров к переходу Нассиб.

До июля переход Нассиб в сирийской провинции Дераа находился в руках террористов, что препятствовало торговле между Сирией, Иорданией, Ливаном и странами Персидского залива. Нормализация отношений между Бейрутом и Дамаском осложняется отказом ливанских политиков пойти на этот шаг.