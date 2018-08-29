«Путин стал единственным руководителем, который принял весь удар на себя»

Тверь, , 13:43 — REGNUM Владимир Путин стал первым из многочисленных чиновников, руководителей, представителей политических сил, который полностью взял всю ответственность, в том числе и негативную, за проведение пенсионной реформы на себя. Такое мнение ИА REGNUM высказал экс-депутат тверского Заксобрания, общественный активист, председатель общественной организации развития Бологовского района Тверской области «Возрождение Бологое» Михаил Садовников.

«За последние полгода обсуждения пенсионной реформы Владимир Путин стал первым и единственным руководителем, который сделал какую-то аналитику и привел цифры, объяснил, зачем вообще это нужно. И самое главное, что он один-единственный из всех руководителей, чиновников, политических сил весь удар, все негативные последствия полностью принял на себя, в очередной раз поступив как настоящий мужик. Ни «Единая Россия», ни правительство, ни кто-то еще — только он, и полностью объяснил, почему он это сделал, не став прятать голову в песок», — отметил Михаил Садовников.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 29 августа, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к жителям России, в котором разъяснил необходимость проведения пенсионной реформы. В выступлении глава государства пообещал сохранение пенсионных льгот, уделил большое внимание пенсионному возрасту женщин, высказался за введение ответственности для работодателей за увольнение работников предпенсионного возраста.