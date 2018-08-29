Раду призвали запретить Гройсману повышать цены на газ

Киев, , 13:45 — REGNUM Внефракционный депутат Украины, глава партии «Основа», экс-губернатор Донецкой области Сергей Тарута призвал Верховную Раду ввести мораторий на повышение цен на газ и жилищно-коммунальные тарифы. Об этом Тарута заявил 29 августа в эфире телеканала Newsone.

«Нужно запретить этому правительству повышать цены на газ и как следствие все остальные тарифы. По моей информации, наше правительство готово поднять цены на газ более чем на 20% — в районе 23%, чтобы получить очередной транш. Это приведет к колоссальной проблеме — к коллапсу в нашей стране. На это нельзя идти», — сказал Тарута.

Он советует правительству восстановить доверие к институтам власти и банкам, чтобы привлекать инвестиции, а не кредиты.

«Те кредиты, которые сейчас правительство привлекло под 9,1% — это один из самых высоких процентов в мире. У нашего населения на руках огромные деньги, но население не несет деньги в банки, потому что не доверяет. Нужно вернуть доверие к банковской системе, институтам власти. По оценке Нацбанка, на руках у населения находится от 40 до 60 млрд долл, но они не работают на экономику страны… Нам нужно уходить от кредитной модели, потому что потом нам нужно платить огромные проценты. Только по последнему кредиту в 900 млн долл. нам нужно ежегодно отдавать 80 млн долл. Это большое преступление», — считает Тарута.

Политик также призвал украинцев переизбрать действующую власть популистов.

«Инвестиции — это доверие к институтам власти. Мы должны поменять политическую конфигурацию в 2019 году. 2019 год — последний год для популистов, которые обещают «золотые горы», но не говорят, как и что они будут делать. Этот обман будет дорого стоить украинскому народу», — подытожил Тарута.

Напомним, Международный валютный фонд требует от Украины резко повысить тарифы на газ для населения. Это является условием для предоставления Киеву очередного кредита. В 2014 году правительство Украины резко (в 10 раз) подняло тарифы на газ для населения и промышленности.

По состоянию на август 2018 года цена на газ для населения Украины составляет 6958 грн (249 долл) за 1000 куб. м (6,958 грн или 0,24 долл за 1 куб.м. газа). С 1.08.2010 по 30.04.2014 на Украине цены на газ были от 0,7254 грн. (0,025 долл) за 1 м.куб. По данным Минэкономразвития Украины, средняя таможенная стоимость природного газа в марте 2018 года составила 275 долл. за 1 тыс. куб. м.

Как сообщалось, в августе стало известно, что миссия МВФ приедет на Украину с двухнедельным визитом 6 сентября. Эксперты МВФ примут участие в разработке проекта бюджета Украины на 2019 год.

15 августа заместитель председателя Национального банка Олег Чурий заявил, что Украина может получить кредит МВФ осенью. «Если миссия МВФ будет положительная, если Украина сможет договориться с МВФ, то мы сможем получить положительное решение осенью. Думаю, осенью Украина сможет получить транш», — рассказал Чурий.

Напомним, по состоянию на 30 июня государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 1,998 трлн гривен или 76,29 млрд долларов. В 2018 году Украина должна выплатить 328 млрд гривен (11,841 млрд долл) по своим долгам, в 2019 году — 11,732 млрд долл, в 2020-м — 9,605 млрд долл. В госбюджете-2018 на обслуживание государственного долга предусмотрено 130,2 млрд грн (4,7 млрд долл).