Путин озвучил страхи людей и попытался ответить «на самые главные вопросы»

Москва, , 13:31 — REGNUM Слова Владимира Путина о необходимости смягчения пенсионного манёвра и его социальных последствий были ожидаемыми и ранее в той или иной мере звучали из разных уст. Об этом на своей странице в Facebook заявил политолог Константин Калачёв.

«Президент озвучил страхи россиян, что само по себе правильно, и попытался дать ответы на самые главные вопросы, которые породила эта реформа. Какие-то ответы звучали убедительно, какие-то выглядят спорными», — отметил эксперт.

По его мнению, спорно то, что введение уголовной и административной ответственности за увольнение лиц предпенсионного возраста действительно является решением проблемы, а не его имитацией. Также он отметил, что было ожидаемым и заявление о снижении предполагаемого возраста выхода на пенсию для женщин — до 60 лет.

При этом политолог добавил, что за скобками остались пенсионеры силовых структур.

«Тоже ожидаемо. Но насколько справедливо?» — вопрошает Калачёв.

Отметим, обращение Владимира Путина активно обсуждают в соцсетях. Многие граждане отмечают, что президент сделал правильно, обратившись к народу, а последствия повышения пенсионного возраста теперь будут смягчены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 августа Владимир Путин выступил с обращением к народу. Он объяснил причины, по которым пришлось пойти на такую непопулярную меру, и анонсировал ряд мер, которые смогут смягчить последствия пенсионного манёвра.