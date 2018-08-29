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Депутат Рады призывает Порошенко не разрывать договор о дружбе с Россией

Политика

По мнению депутата, Порошенко торопится разорвать договор перед выборами

Киев, 29 августа 2018, 13:30 — REGNUM  Депутат от фракции «Оппозиционный блок», бывший губернатор Харьковской области и экс-депутат Партии регионовМихаил Добкин призывает Киев не разрывать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной («Большой договор»). Об этом Добкин заявил 28 августа в эфире ток-шоу «Пульс» на телеканале «112 Украина».

Он напомнил, что ранее депутат Госдумы РФ, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин «первым предложил России публично и официально разорвать этот договор, который не выполняется».

«В чем был интерес России? Интерес России заключается в том, что если нет договора, нет никакой ответственности по границам, которые установлены в рамках всевозможных договоров и совместных актов между Украиной и Россией. Речь сегодня, прежде всего, идет о Крыме. Поэтому говорить о том, что президент Украины взял на себя инициативу, чтобы быстрее, перед выборами — неправильно», — сказал Добкин.

По его словам, Кремлю выгодно, чтобы Киев официально разорвал «Большой договор».

«Для Украины это будет вредно. Они бы его уже давно бы отменили», — добавил Добкин.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Затулин предложил денонсировать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной. По его словам, Договор «односторонне выгоден» Украине.

Ранее, 28 августа, президент Украины Петр Порошенко поручил МИД Украины быть готовыми к разрыву «Большого договора» с Россией.

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