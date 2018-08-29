Europe1: Пост министра экологии во Франции проклят?

Париж, , 13:30 — REGNUM За последние двадцать лет не менее 13 человек оставили пост министра экологии Франции. Эта должность проклята, задается вопросом Europe1.

Последний министр экологии Николя Юло провел год, три месяца и одиннадцать дней в этой должности, прежде чем «хлопнул дверью правительства» во вторник, 28 августа.

Есть ли невозможность изменить ситуацию? Это один из многих вопросов, которые возникают после отставки Николая Юло.

Корин Лепаж, министр экологии Франции, занимающая этот пост с 1995 по 1997 год, заявила, что это очень сложная работа.

«Постоянно приходится бороться с лобби, защищающие экономические интересы, ядерные, сельскохозяйственные и массу других», — отметила она раздраженно.

Один из бывших министров экологии Франции Брис Лалонд также прокомментировал отставку Николя Юло.

«Правило игры в политике — это делать ее сильной. Николя Юло пытался сделать ее правильной», — подчеркнул бывший министр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр комплексных экологических преобразований Николя Юло подал в отставку 28 августа, не уведомив о своем решении премьер-министра или президента страны.

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