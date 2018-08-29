Эксперт: Путин учёл пожелания жителей России

Ростов-на-Дону, , 13:27 — REGNUM В своём телеобращении по пенсионной реформе президент РФ Владимир Путин учёл пожелания жителей России. Так в беседе с корреспондентом ИА REGNUM прокомментировал выступление главы государства кандидат исторических наук, президент Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин.

«В настоящее время одной из базовых задач государства остаётся сохранение пенсионной системы и увеличение пенсий. А это с учётом «старения» страны весьма сложно, скоро показатель пенсионер-рабочий составит 1:1. Особо отмечу, что будут поощрены рабочие специальности, что важно для развития села. Мои односельчане работают с 16−17 лет, а благодаря пенсионной реформе получат возможность выйти на заслуженный отдых раньше», — привёл пример эксперт.

По его словам, для реализации пенсионной реформынеобходимо привлекать дополнительные источники финансирования пенсионного фонда, а не только отчисления россиян. В этом вопросе государство примет все необходимые меры, считает собеседник агентства.

Ранее эксперт отметил, что президент России взвешивал все «за» и «против» по вопросу повышения пенсионного возраста.

ИА REGNUM напоминает, что президент РФ Владимир Путин в своём обращении к жителям страны по поводу пенсионной реформы пообещал, что пенсия сельских жителей будет на 25% больше, а льготы для жителей Крайнего Севера будут сохранены.

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