Медведев: Повышение пенсионного возраста согласовали с народом

Москва, , 13:23 — REGNUM Премьер-министр Дмитрий Медведев подчеркнул важность того факта, что изменения пенсионного законодательства были согласованы с российским обществом. Об этом сообщает 29 августа ТАСС.

«Очень важно, что взвешенный характер преобразований был достигнут совместными усилиями власти и общества», — подчеркнул глава российского правительства.

Также Медведев поручил правительству России в ближайшее время проработать предложения президента РФ Владимира Путина по пенсионной реформе.

Читайте также: Путин: Пенсионный возраст для женщин надо снизить до 60 лет

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа в своем обращении к гражданам Владимир Путин раскрыл свое отношение к предлагаемым правительством РФ изменениям в пенсионном законодательстве и также внес в эти изменения некоторые коррективы.

Читайте также: Путин: Альтернативы повышению пенсионного возраста нет