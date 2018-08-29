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Медведев: Повышение пенсионного возраста согласовали с народом

Политика

Правительству РФ поручено проработать предложения президента по пенсионной реформе

Москва, 29 августа 2018, 13:23 — REGNUM  Премьер-министр Дмитрий Медведев подчеркнул важность того факта, что изменения пенсионного законодательства были согласованы с российским обществом. Об этом сообщает 29 августа ТАСС.

«Очень важно, что взвешенный характер преобразований был достигнут совместными усилиями власти и общества», — подчеркнул глава российского правительства.

Также Медведев поручил правительству России в ближайшее время проработать предложения президента РФ Владимира Путина по пенсионной реформе.

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Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа в своем обращении к гражданам Владимир Путин раскрыл свое отношение к предлагаемым правительством РФ изменениям в пенсионном законодательстве и также внес в эти изменения некоторые коррективы.

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Пенсионная реформа
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