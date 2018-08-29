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Канцлер Австрии призвал продолжать работу по реализации Минских соглашений

Политика

Власти Австрии полностью поддерживают организацию ОБСЕ, которая выполняет «важную работу»

Вена, 29 августа 2018, 13:14 — REGNUM  Стороны конфликта в Донбассе должны продолжать работу над выполнением Минских соглашений, а также соблюдать «школьное» перемирие. Об этом в среду, 29 августа, написал канцлер Австрии Себастьян Курц на своей странице в соцсети Twitter.

«Призываю стороны (конфликта в Донбассе) придерживаться его (прекращения огня) и продолжать работу по реализации Минских соглашений», — написал Курц.

По его словам, власти Австрии полностью поддерживают организацию ОБСЕ, которая выполняет «важную работу».

29 августа пресс-служба Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ сообщила, что в рамках установленного с 29 августа «школьного перемирия» в Донбассе продолжаются нарушения режима прекращения огня.

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Война в Донбассе
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