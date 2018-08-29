Траты на вооружение не увеличат боеспособность Литвы — политик

Вильнюс, , 13:13 — REGNUM Председатель парламентской Социал-демократической партии Литвы Гинтаутас Палуцкас объяснил, почему его партия против подписания национального межпартийного соглашения о наращивании бюджета обороны до 2,5% от ВВП до 2030 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 29 августа.

По словам Палуцкаса, в первую очередь необходимо повышать устойчивость общества.

«Национальная безопасность не должна сужаться только до увеличения военных сил, поскольку безопасность, по нашему мнению, это сила и воля к сопротивлению. Недоверие к государству, недоверие к общественным услугам, эмиграция, демографические проблемы указывают на то, что о воли общества также нужно заботиться и на это нужно направлять должное внимание», — цитируются слова Палуцкаса в заявлении партии, в котором он утверждает, что увеличение финансирования обороны, при общем разочаровании общества, не может быть эффективным.

По его словам, именно общество в первую очередь должно ощущать себя в экономической и социальной безопасности, и только при таком подходе оно само будет стремиться защищаться от возможных внешних угроз.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, литовские социал-демократы пока единственными из парламентских партий высказались против увеличения финансирования обороны до 2,5% от ВВП, после чего на них с критикой обрушилась президент Литвы Даля Грибаускайте, которая заявила, что противопоставление социального благополучия и увеличение оборонного бюджета — «некрасивые» и «безответственные» заявления.

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