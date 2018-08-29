Для Украины разрыв «Большого договора» — ошибка — эксперт

Киев, , 13:07 — REGNUM Экс-министр юстиции Украины (работал в правительстве при президентстве Виктора Януковича) Александр Лавринович считает, что Украине не выгодно разрыватьДоговор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной («Большой договор»). Об этом Лавринович заявил 29 августа в эфире украинского телеканала.

«Тут нужно четко разделить политическую составляющую, предвыборный пиар и юридическую составляющую. С политической точки зрения, очевидно, что общество одобрительно воспримет решение, что Украина до октября подает заявку и разрывает договор. Мы больше не дружим с тем, кто нарушает украинские границы и тем, кто ведет войну на территории Украины», — сказал Лавринович.

По его словам, с юридической точки зрения разрыв «Большого договора» поставит под вопрос территориальную целостность Украины в рамках границах от 1997 года, признанных Россией.

«Есть договор, подписанный обеими сторонами, ратифицированный двумя парламентами… В этом договоре четко черным по белому написано, что Россия признает и гарантирует неприкосновенность границ, которые были на момент подписания договора в 1997 году… Несколько лет в российском парламенте инициируется вопрос денонсации договора именно по этому пункту… При рассмотрении в любых международных юридических организациях возникает препятствие непреодолимого действия… Что получит Украина после того, как этот договор будет разорван? У меня ответ на этот вопрос: ничего. Разве что в моральном плане мы откажемся от гибридного состояния дружбы с тем, кто нападает на наше государство, а в юридическом плане возникнут определенные трудности», — пояснил Лавринович.

При этом он напомнил, что в международном праве и отношениях продолжает действовать право силы.

«В международном праве все намного сложнее. Если говорить о Российской Федерации, и не только о РФ, право силы в международных отношениях и праве никто не отменял. Оно действительно по сегодняшний день. Нельзя сказать, что РФ всегда придерживается договоров, которые подписывает с Украиной или другими странами», — подытожил Лавринович.

Напомним, Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной подписан в 1997 году. Документ закрепил принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга. В 2008 году соглашение было автоматически продлено на 10 лет. То есть в 2018 году заканчивается срок действия договора.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа президент Петр Порошенко поручил МИД Украины быть готовыми к разрыву «Большого договора» от 1997 года. По его словам, в ближайшее время Украина осуществит все необходимые шаги для разрыва договора.