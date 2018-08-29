Суд Израиля узаконил незаконное поселение на оккупированной территории

Тель-Авив, , 13:08 — REGNUM Суд Израиля узаконил незаконное строительство еврейского поселения на оккупированной территории Западного берега реки Иордан, сообщает 29 августа Anadolu.

Министр юстиции Израиля Аелет Шакед горячо поддержала данное решение судебной инстанции.

Напомним, строительство поселений на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан рассматривается международным сообществом как незаконные действия, однако Тель-Авив не обращает на это внимания.

Новое законодательство, принятое еврейским государством в 2017 году, позволяет построить еще 4 тыс. домов на оккупированных территориях.

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