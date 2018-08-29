«Владимир Путин выступил не как политик, а как национальный лидер»

Москва, , 13:07 — REGNUM В своём обращении по поводу пенсионной реформы президент РФ Владимир Путин поступил как ответственный государственный деятель. Об этом 29 августа в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале заявил политолог Павел Данилин.

«Надо понимать, что Путин выступает сейчас даже не как политик, — сказал Данилин. — Потому что для политика важен рейтинг, рейтинг и ещё раз рейтинг. Путин выступает как национальный лидер, который понимает, что рейтинг — это не засоленные огурцы. Мы вообще-то не рейтинг используем для того, чтобы жить лучше. Не рейтингом кормимся. Можно было бы ничего не делать, но ответственный политик, ответственная партия, она должна поступаться своим рейтингом и использовать свой рейтинг, чтобы провести необходимые преобразования, даже если они болезненны. И Путин об этом сказал: «Да, эти меры неприятны, но они необходимы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в своём обращении к гражданам РФ по поводу пенсионной реформы президент РФ Владимир Путин заявил, что принципиально сохранить на переходный период все федеральные льготы — льготы по налогам на недвижимость и землю. Они предоставляются с выходом на пенсию, но теперь их необходимо сохранить и для предпенсионеров. Как и прежде, льготами смогут воспользоваться женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет.

«Нужна возможность выйти на пенсию с учётом заработанного стажа, а не только по возрасту. Сейчас этот стаж составляет 40 лет для женщин и 45 для мужчин», — сказал президент и предложил сократить его на 3 года.