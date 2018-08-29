Среда, 29 Августа 2018 года
14:04:17 МСК

Эксперт: аппаратный вес Кудрина и Володина вырос на пенсионной реформе

Политика

Обращение Путина по поводу реформы открывает интересные политические моменты

Симферополь, 29 августа 2018, 13:02 — REGNUM  Если президент России принял решение разделить политическую ответственность за решение по пенсионной реформе, то вырастает аппаратный вес тех политиков, которые не уклонялись от дискуссии в ходе её подготовки. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал директор агентства NPR Group Дмитрий Фетисов.

«В первую очередь это касается Володина и Кудрина. Соответственно, падает аппаратный вес Медведева и руководителей социально-экономического блока правительства, уклонившихся от дискуссии», — подчеркнул эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля 2018 года Госдума РФ приняла в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве. Он предполагает повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. До 24 сентября собираются поправки к законопроекту, затем намечено голосование во втором и третьем чтениях и рассмотрение в Совете Федерации. Планируется, что пенсионная реформа начнёт поэтапно реализовываться с 2019 года.

По теме: Путин: Задача законопроекта — обеспечить устойчивость пенсионной системы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пенсионная реформа
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить