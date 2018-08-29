Эксперт: аппаратный вес Кудрина и Володина вырос на пенсионной реформе

Симферополь, , 13:02 — REGNUM Если президент России принял решение разделить политическую ответственность за решение по пенсионной реформе, то вырастает аппаратный вес тех политиков, которые не уклонялись от дискуссии в ходе её подготовки. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал директор агентства NPR Group Дмитрий Фетисов.

«В первую очередь это касается Володина и Кудрина. Соответственно, падает аппаратный вес Медведева и руководителей социально-экономического блока правительства, уклонившихся от дискуссии», — подчеркнул эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля 2018 года Госдума РФ приняла в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве. Он предполагает повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. До 24 сентября собираются поправки к законопроекту, затем намечено голосование во втором и третьем чтениях и рассмотрение в Совете Федерации. Планируется, что пенсионная реформа начнёт поэтапно реализовываться с 2019 года.

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