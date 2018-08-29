МИД Норвегии проверит Мурманскую область на ядерную безопасность

Мурманск, , 12:55 — REGNUM Делегация из Норвегии во главе с заместителем министра иностранных дел Аудуном Халворсеном, посетит Мурманск на следующей неделе. В центре внимания делегации — ядерная безопасность. Об этом сообщает официальный аккаунт норвежского консульства в Twitter.

Норвежцы примут участие в заседании Российско-норвежской комиссии по ядерной и радиационной безопасности, посетят губу Андреева, встретятся с губернатором Мурманской области Мариной Ковтун, а также посетят праздничный концерт, посвященный 25-летнему юбилею Генконсульства Норвегии в Мурманске и Норвежского Баренцева Секретариата.

Напомним, губа Андреева считается одним из крупнейших в Европе хранилищ, предназначенных для складирования отработанного ядерного топлива. Сама Мурманская область является лидером по количеству объектов использования атомной энергии. Как сообщало ИА REGNUM, на территории региона располагаются атомные подводные и надводные корабли, гражданские суда с ядерной энергетической установкой, Кольская АЭС и береговые объекты хранения отработавшего ядерного топлива и радиационных отходов.

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Добавим, что в состав норвежской делегации также войдут другие сотрудники МИД Норвегии, Посольства Норвегии в Москве, а также представители офиса губернатора губернии Финнмарк, Государственного управления Норвегии по ядерной и радиационной безопасности, Министерства здравоохранения и социального обеспечения Норвегии.

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