Министр обороны Индонезии подтвердил планы на покупку С-130 Геркулес

Вашингтон, , 12:55 — REGNUM Индонезия заверила, что планирует приобрести военно-транспортные самолеты США С-130 Геркулес, сообщает Antaranews.

«Индонезия планирует приобрести американские военно-транспортные самолеты C-130 Геркулес, а также другие транспортные самолеты», — заявил министр обороны Индонезии Рямизард Рякуду во время встречи с министром обороны США Джеймсом Мэттисом во вторник, 28 августа.

Индонезия намерена и дальше наращивать свои возможности в области вооружения и налаживать партнерские отношения с дружественными странами.

«Благодаря этому партнерству Индонезия может постепенно развивать независимую оборонную промышленность как часть национальной стратегической отрасли», — отметил Рямизард Рякуду.

В ходе встречи министры обороны двух стран договорились укреплять оборонные и военные отношения на разных уровнях, включая официальные визиты на высшем уровне, обмен персоналом и командованием, сотрудничество в области разведки и обмена информацией.

Джеймс Мэттис заявил, что США преисполнены решимости предоставить дополнительные ассигнования индонезийским военным для участия в военно-образовательных программах, включая обучение и подготовку кадров.

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