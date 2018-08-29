Эксперт: предложения Путина сделают пенсионную реформу наименее болезненной

Симферополь, , 12:44 — REGNUM Тот факт, что президент России Владимир Путин решил обратиться напрямую к обществу и подчеркнул как необходимость пенсионной реформы, так и понимание всех сложностей, связанных с её принятием, говорит о том, что в Кремле действительно не видят другого выхода кроме как пойти этим путём. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал директор агентства NPR Group Дмитрий Фетисов.

«При этом президент лично подтвердил предоставление тех социальных гарантий, о которых шла дискуссия в Государственной Думе и в «Единой России». Это позволит сделать реализацию пенсионной реформы наименее болезненным», — отметил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа Владимир Путина обратился к народу России со своим обоснованием и предложением пенсионной реформы, предложив при этом ряд смягчающих вариантов для её реализации.