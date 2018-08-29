СМИ узнали, кто понесет гроб с телом Маккейна

Вашингтон, , 12:41 — REGNUM Гроб с телом сенатора США от штата Аризона Джона Маккейна во время траурной церемонии в Вашингтоне понесет ряд американских политиков, а также российский оппозиционер Кара-Мурза — младший. Об этом сообщило издание Politico.

По данным издания, Маккейн, будучи тяжело больным, сам определил лиц, которые поведут его в «последний путь». Так, 81-летний сенатор еще в апреле направил российскому оппозиционеру личное сообщение, в котором предложил ему стать участником похоронной процессии.

В сообщении издания отмечается, что кроме Кара-Мурзы — младшего гроб с телом Маккейна также понесут актер Уоррен Битти, экс-сенатор от штата Висконсин Расс Файнголд, бывший вице-президент США Джо Байден, бывший министр обороны Уильям Коэн и еще несколько человек.

Как сообщало ИА REGNUM, сенатор Джон Маккейн скончался в США 25 августа 2018 г. Известно, что политика, боровшегося с тяжелым заболеванием, похоронят в городе Аннаполисе штата Мэриленд.

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