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В Литве предложили провести референдум о сокращении парламента

Политика

Если сам парламент не способен себя сократить, то это должен сделать народ, считает председатель Сейма Литвы Викторас Пранцкетис

Вильнюс, 29 августа 2018, 12:38 — REGNUM  Председатель Сейма Литвы Викторас Пранцкетис сегодня, 29 августа, выдвинул инициативу провести референдум о снижении количества депутатов парламента с 141 до 121 члена. Об этом он заявил в эфире радиостанции Žinių radijas.

«Если мы пришли с таким флагом, что снизим число членов Сейма, а в самом Сейме во время голосований этого не удаётся осуществить, застрял этот закон, то если бы этот вопрос вынести на референдум, то это могло бы происходить вместе», — сказал Пранцкетис, имея ввиду, что в следующем, 2019 году, пройдут выборы в Европарламент, муниципальные выборы и президентские выборы. С одними из этих выборов — очевидно с президентскими — также пройдёт референдум о двойном гражданстве, с которым вместе можно провести и референдум о численности литовского парламента.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве о сокращении членов Сейма начали говорить почти десять лет назад, когда было ясно, что из-за массовой эмиграции граждан один член парламента стал представлять гораздо меньше людей, чем ранее. Впервые о необходимости снижения членов Сейма заговорили ещё в 2010 году, а когда население Литвы в 2016 году перешагнуло отметку в 2,8 млн жителей (3,7 млн в 1990 году), число депутатов предложили сократить до 111 человек.

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Политическая жизнь Литвы
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