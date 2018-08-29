Военные Турции арестовали 17 человек, подозреваемых в терроризме

Анкара, , 12:31 — REGNUM Правоохранительные службы Турции арестовали 17 человек, подозреваемых в связях с ФЕТО, сообщает 29 августа Anadolu.

Все задержанные были сотрудниками правоохранительных органов, а также военные. Среди арестованных было шесть майоров, два капитана, три лейтенанта и 14 других офицеров.

ФЕТО считается в Турции террористической организацией и ее деятельность на территории страны запрещена. Лидер ФЕТО Фетхуллах Гюлен обвиняется в попытке государственного переворота.

Напомним, в июле 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота при подавлении которого погиб 251 человек, 2 тыс. 200 человек получили ранения. Гюлен отверг обвинения в свой адрес, осудив путч.

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