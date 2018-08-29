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Военные Турции арестовали 17 человек, подозреваемых в терроризме

Политика

Все задержанные были военными

Военные Турции арестовали 17 человек, подозреваемых в терроризме
Иван Шилов © ИА REGNUM
Солдат. Турция

Анкара, 29 августа 2018, 12:31 — REGNUM  Правоохранительные службы Турции арестовали 17 человек, подозреваемых в связях с ФЕТО, сообщает 29 августа Anadolu.

Все задержанные были сотрудниками правоохранительных органов, а также военные. Среди арестованных было шесть майоров, два капитана, три лейтенанта и 14 других офицеров.

ФЕТО считается в Турции террористической организацией и ее деятельность на территории страны запрещена. Лидер ФЕТО Фетхуллах Гюлен обвиняется в попытке государственного переворота.

Напомним, в июле 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота при подавлении которого погиб 251 человек, 2 тыс. 200 человек получили ранения. Гюлен отверг обвинения в свой адрес, осудив путч.

Читайте ранее в этом сюжете: В Турции вновь идут аресты членов ФЕТО

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Попытка военного переворота в Турции
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