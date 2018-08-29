Мэттис: Приверженность Индонезии миру соответствует оборонной политике США

Вашингтон, , 12:28 — REGNUM Министр обороны Индонезии Рямизард Рякуду подчеркнул, что Индонезия привержена делу поддержания мира во всем мире, сообщает Antaranews.

Одним из основных направлений страны является развитие национальной оборонной архитектуры для обеспечения безопасности и стабильности в мире, а также повышения благосостояния в регионе как неотъемлемой части национальных интересов Индонезии.

«Обеспечение стабильности в мире и безопасности в регионе будет способствовать экономическому росту региональных стран», — заявил министр обороны во время беседы с министром обороны США Джеймсом Мэттисом в Вашингтоне, 28 августа.

«Приверженность Индонезии миру соответствует политике Соединенных Штатов в области обороны», — заявил Джеймс Мэттис.

«Индонезия согласна с концепцией политики свободного и открытого индо-тихоокеанского региона, которая признает важность позиции Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) как основного регионального игрока», — добавил министр обороны Индонезии Рямизард Рякуду.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы безопасности, в том числе ситуация во все более благоприятном Южно-Китайском море и на Корейском полуострове. В связи с этим Индонезия надеется, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать безопасность и мирную стабильность в Южно-Китайском море и на Корейском полуострове.

Индонезия также надеется, что США смогут продолжать играть свою дипломатическую роль для примирения Южной Кореи и КНДР.

Министры обороны также обсудили совместные усилия по борьбе с терроризмом. «Угроза очень реальна и требует совместных действий», — подчеркнул министр обороны Индонезии.

В ответ министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что он готов поддержать усилия Индонезии в борьбе с терроризмом, включая трехстороннее сотрудничество между Индонезией, Филиппинами и Малайзией. По его словам, США привержены укреплению двустороннего сотрудничества в области обороны на различных уровнях.

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