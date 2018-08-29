Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила о готовности к референдуму по пенсиям

Москва, , 12:14 — REGNUM Региональные подгруппы инициативных групп по проведению референдума о повышении пенсионного возраста зарегистрированы в 58 субъектах РФ, только две из них — от КПРФ, сообщила журналистам председатель ЦИК Элла Памфилова.

«Принято решение о регистрации подгрупп в 58 субъектах Российской Федерации. Из них, к сожалению, только две подгруппы КПРФ, отказано в регистрации 20 подгруппам КПРФ, при этом в Ростовской области отказ в регистрации обжалован», — цитирует «Интерфакс» слова Эллы Памфиловой на заседании ЦИК России в среду.

В ЦИК к настоящему моменту поступило 101 ходатайство из 67 регионов России о регистрации региональной группы для проведения референдума. Из них 34 — по вопросу, который был сформулирован КПРФ, по остальные четырём вопросам — 67.

Элла Памфилова утверждает, что все инициативные группы были в равных обстоятельствах.

«Я говорила об этом не раз: коллеги, не теряйте времени, если вы, действительно, не лукавите и хотите провести референдум», — отметила она.

Глава ЦИК напомнила, что сегодня по вопросу изменений в пенсионное законодательство с телеобращением к гражданам России выступает президент Владимир Путин.

«Независимо от того, как бы ни сложились обстоятельства, мы серьезно подготовились к референдуму, если он, возможно, состоится, может состояться по тем или иным обстоятельствам», — отметила Элла Памфилова.

Ранее ЦИК России одобрил формулировки вопросов для пенсионного референдума пяти различных инициативных групп. Для проведения референдума необходимо будет создать и зарегистрировать аналогичные инициативные подгруппы не менее чем в 43 регионах России, а затем приступить к сбору подписей избирателей в поддержку проведения референдума. Таким образом, только одна группа может инициировать проведение референдума по вопросу изменения пенсионного законодательства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Государственная дума приняли в июле в первом чтении правительственный законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и 63 лет для женщин (к 2034 году). В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин — 55 лет.

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