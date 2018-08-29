США планируют создать бесполетную зону в северной части Сирии

Дамаск, , 12:09 — REGNUM Вооруженные силы США собираются создать в северной части Сирии бесполетную зону. Для этого они разместили радиолокационные комплексы в городе Кобани в провинции Алеппо и на своей военной базе в Эш-Шаддади, которая находится на юге провинции Хасака.

По мнению местных экспертов, американцы планируют создать бесполетную зону над всей северной частью Сирии. Удобным поводом для этого может послужить готовящаяся провокация «с применением химического оружия режимом Асада против мирного населения». Таким путем США и их союзники попытаются сорвать масштабное наступление сирийских войск в провинциях Алеппо, Хама и Идлиб. Наличие авиации является серьезным преимуществом Сирийской арабской армии перед боевиками.

Провинция Идлиб находится на семьдесят процентов под контролем исламистких группировок, ее еще называют «джихадистким раем». Основную роль там играет «Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По информации МО РФ, именно эта группировка под руководством британских спецслужб занимается подготовкой провокации по «химатаке». Возврат Идлиба под юрисдикцию сирийского правительства будет означать точку невозврата в гражданской войне.

Вторая задача, которую пытаются решить США путем установления бесполетной зоны, — это защита Сирийских демократических сил, созданных и поддерживаемых Соединенными Штатами. Основу СДС составляют курдские вооруженные отряды. Под контролем СДС находится значительная часть территории Сирии на восточном берегу реки Евфрат.