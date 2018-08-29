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Архангельский депутат: от Путина ждут реакции на предложения регионов

Политика

Выступления Путина по пенсионной реформе ждали все жители страны, уверен Александр Дятлов

Архангельск, 29 августа 2018, 12:08 — REGNUM  «Выступления Владимира Путина по пенсионной реформе ждали все жители страны», — заявил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM депутат Архангельского областного Собрания Александр Дятлов.

«Тема широко обсуждается, сегодня, наверное, нет ни одного человека в стране, кто бы не имел своей позиции и мнения по вопросу реформирования пенсионной системы. Мы, со своей стороны, ещё в июле от имени сторонников партии «Единая Россия» в Архангельской области направили свои предложения, а частности о необходимости сохранить текущий пенсионный возраст для жителей арктических регионов. Уверен, что в сегодняшнем выступлении президент выскажет мнение и по большинству действительно конструктивных предложений, прозвучавших из каждого уголка страны», — сказал депутат.

Напомним, Владимир Путин принял решение выступить сегодня, 29 августа, с обращением к гражданам России по поводу изменений в пенсионном законодательстве.

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Пенсионная реформа
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