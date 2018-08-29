Эксперт: Хорошо, что Владимир Путин взял тайм-аут

Краснодар, , 12:07 — REGNUM Решение по вопросу пенсионной реформы должно быть взвешенное, и потому хорошо, что президент взял тайм-аут, чтобы подумать, проанализировать и высказать свое мнение в обращении. Об этом ИА REGNUM сообщил заместитель председателя Общественной палаты Краснодарского края, член краевой избирательной комиссии с правом решающего голоса, доктор социологических наук, декан факультета журналистики Кубанского госуниверситета Валерий Касьянов.

«Это правильно, потому что это очень серьезное, революционное решение, которое касается миллионов людей и воспринимается неоднозначно в обществе», — подчеркнул Касьянов.

По его словам, есть два фактора, о которых нужно помнить при принятии решения.

«Первое — неизбежность пенсионной реформы. Ее нужно проводить. Потому что и демографическая яма и остальные вызовы времени заставляют нас этим заниматься. Не заниматься — значит подвергнуть себя очень серьезной финансовой опасности. Второе. Мы должны понимать, что прежняя советская система пенсионного обеспечения себя изжила. Мы живем в новом, м.б., непознанном для нас капиталистическом мире, а многие варианты социального обеспечения, других параметров жизни остались советскими и одним из таких рудиментов остается пенсионная система. Она не выдерживает испытания времени. Так как была государственная. А сегодня подводить под государственность всю пенсионную политику невозможно — есть частный бизнес, частная экономическая структура. Закрывать глаза тоже нельзя», — отметил Касьянов.

«Я поддерживаю медлительность, проявленную при разработке и обсуждении этой темы. Она революционная, мы должны это понимать, и она касается всех жителей нашей страны. И этом все нужно обсуждать», — добавил собеседник агентства.

Напомним, сегодня, 29 августа, в 12:00 президент Владимир Путин обратился к жителям России в связи с планами по пенсионной реформе.