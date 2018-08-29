В Сирии за сутки 26 раз нарушен режим перемирия — Минобороны РФ

Москва, , 12:07 — REGNUM За сутки 28 августа Минобороны РФ зафиксировало в Сирии 26 фактов нарушения режима прекращения боевых действий, сообщается в информационном бюллетене, опубликованном на сайте оборонного ведомства.

Так, в провинции Латакия российской стороной зафиксировано 13 случаев стрельбы, Алеппо — 12, Хама — 1. Турецкой стороной зафиксирован один случай стрельбы в Хаме.

Также сообщается, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Сирии были созданы зоны деэскалации в соответствии с меморандумом, подписанным 4 мая 2017 года Россией, Турцией и Ираном.

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