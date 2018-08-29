Сделка Лондона и Брюсселя в рамках Brexit будет перенесена — СМИ

Вашингтон, , 12:01 — REGNUM Заключение соглашения между Лондоном и Брюсселем в рамках Brexit может быть перенесено с октября на ноябрь. Об этом сообщает 29 августа агентство Bloomberg.

По сведениям издания, полученным от высокопоставленных источников, власти Евросоюза и Великобритании на сегодняшний день признают — заключить сделку в рамках Brexit в октябре, как предполагалось ранее, вряд ли удастся.

Если же крайний срок будет перенесен на декабрь 2018 или на январь 2019 года, то вообще встанет вопрос о целесообразности продолжения переговоров, отмечает агентство.

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Напомним, переговоры между Британией и ЕС по условиям, на которых состоится Brexit начались 19 июня 2017 года в Брюсселе. Формально выход Соединенного Королевства из Евросоюза состоится 29 марта 2019 года.

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