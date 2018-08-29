«Путин предложит баланс между расчётом и гуманностью в пенсионной реформе»

Хабаровск, , 11:56 — REGNUM Как найти грань между необходимостью что-то менять в пенсионной системе России и человечностью перемен? Каких слов ждут от главы государства Владимира Путина в ходе его обращения 29 августа люди — выяснял корреспондент ИА REGNUM.

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«Я жду, что президент назовет пути решения этого непростого вопроса. Жду, что он укажет грань между чисто механическим расчетом правительства и гуманностью, и человечностью, без которых такую реформу проводить нельзя. Чисто механический расчет, сколько у нас работающих, сколько пенсионеров, то, чем сегодня обосновывает реформу правительство, это, на мой взгляд, неправильно. Люди считают реформу несправедливой. Тем не менее большинство людей ведь понимают, что рано или поздно в пенсионной системе России необходимо будет что-то менять. Как эти перемены совместить с человечностью реформ — вот главный вопрос. С большим интересом жду выступления президента», — сказал политолог Валерий Чудесов.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 29 августа, президент России Владимир Путин выступит с обращением к гражданам по пенсионной реформе.