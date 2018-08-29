От Путина ждут защиты граждан предпенсионного возраста

Санкт-Петербург, , 11:57 — REGNUM Президент Владимир Путин предложит корректировки пенсионной реформы, но в целом от повышения пенсионного возраста не откажется. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал руководитель фракции «Единой России» в петербургском Законодательном собрании Александр Тетердинко.

«Президент еще вчера заявил, что намерен свою позицию по изменению пенсионного законодательства высказать. Будут предложения от президента, направленные на защиту граждан предпенсионного возраста, в том числе. А какие конкретно — не будем гадать на кофейной гуще», — предложил депутат.

Он убежден, что в целом Путин поддерживает повышение пенсионного возраста, так как эта реформа «назрела».

"Это экономическая, финансовая необходимость, у нее есть глубинные финансово-экономические причины. Конечно, я не думаю, что президент выступит против проведения изменений, но какие-то корректировки внесет, чтобы они прошли как можно более безболезненно для наших жителей», — считает Александр Тетердинко.

Напомним, в полдень 29 августа президент обратится к гражданам России по теме пенсионного законодательства.