РФ стоит помочь силам в Киеве против «информационной войны» Порошенко

Москва, , 11:48 — REGNUM Ни у кого из здравомыслящих и знакомых с украинской ситуацией людей нет сомнений в том, что, в случае проведения на Украине честных выборов президента, её граждане за Петра Порошенко не проголосуют, считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Ранее Порошенко заявил, что Украине необходимо налаживать сотрудничество с западными государствами для выработки «надежного механизма предотвращения постороннего вмешательства в избирательный процесс».

По его словам, «щупальца Москвы» уже проникли в соцсети, держат отдельные медиа в киберпространстве. Россия, заявил президент Украины, якобы попытается дискредитировать «достижения» украинских властей, поэтому Киев должен быть готов дать отпор.

Не были честными и выборы 2014 года. Но Россия их результаты, к сожалению, признала. О чём печется Порошенко сегодня?

О том, чтобы он и его группировка были единственными, кто смог бы реально влиять на предвыборную кампанию, искажать результаты голосования в нужную им сторону. И чтобы Запад ему в этом содействовал.

Не знаю, какова позиция официальных российских властей по поводу предстоящих весной следующего года на Украине президентских выборов, но уверен, что было бы правильным не отворачиваться от них, помочь здоровым силам на Украине парировать порошенковскую информационную войну против своего народа, помешать странам Запада помогать ему в этой войне.

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