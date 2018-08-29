Армения готовится принять самое масштабное мероприятие в истории

Ереван, , 11:43 — REGNUM На данный момент главы государств и правительств из порядка 30 государств уже подтвердили свое участие в предстоящем в октябре в Ереване саммите Франкофонии. Об этом проинформировал советник министра иностранных дел Армении по вопросам Франкофонии Ваагн Атабекян в интервью ИА «Арминфо».

"Однако, могу вас заверить, что это число продолжает расти. В целом это будет самым масштабным и представительским мероприятием в истории Армении, и к организации мероприятия мы относимся со всей серьезностью», — сказал Атабекян.

По его словам, правительство Армении принимает все нужные меры по обеспечению инфраструктуры и решению других технических вопросов для проведения саммита Франкофонии на высшем уровне.

Советник главы МИД Армении также рассказал о ереванской декларации, которая будет подписана на саммите.

«В основу «Ереванского пакта» заложена основная тема 17-го саммита Франкофонии — «Жить вместе». Тема «Жить вместе» очень актуальная. Она была выбрана с учетом преобладающего контекста внутри франкоязычного пространства, и даже на международной арене. Следуя из этого, пакт будет отражать универсальные ценности Франкофонии, без которых идея «Жить вместе» не может быть претворена в жизнь — защита прав человека и народов, демократия, межкультурный и межрелигиозный диалог, а также борьба против таких явлений, как ксенофобия, нетерпимость, дискриминация и призывы к ненависти», — сказал Атабекян.