Среда, 29 Августа 2018 года
12:31:12 МСК

СМИ КНДР обвинили США в планировании войны против Пхеньяна

Политика

Новость появилась после сообщений об учениях американских войск в Японии, направленных против Пхеньяна

Пхеньян, 29 августа 2018, 11:41 — REGNUM  Северокорейская газета обвинила Соединенные Штаты в «заговоре против КНДР» в то время как «США продолжают вести диалог с улыбкой на лице», сообщает Liputan6 со ссылкой на ежедневную северокорейскую газету Rodong Sinmun.

Новость появилась после сообщений об учениях американских войск в Японии, направленных против Пхеньяна.

«Мы серьезно относимся к двуличному отношению США, когда они, с одной стороны, заняты специальными секретными военными учениями, а с другой стороны, стремятся к диалогу с КНДР», — отмечает Rodong Sinmun.

Северокорейское издание отмечает, что США ошибаются, если думают, что могут напугать КНДР своей военной дипломатией.

«Американские самолеты и корабли находятся в Японии, чтобы поддержать приверженность США нашим союзникам и партнерам в регионе в интересах регионального мира и безопасности», — говорится в заявлении полковника США Джона Хатчинсона.

Напомним, президент США Дональд Трамп отменил поездку госсекретаря США Майка Помпео в Северную Корею для проведения четвертого раунда переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова.

Читайте ранее в этом сюжете: США больше не будут приостанавливать учения с Южной Кореей

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
США и КНДР
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить