СМИ КНДР обвинили США в планировании войны против Пхеньяна

Пхеньян, , 11:41 — REGNUM Северокорейская газета обвинила Соединенные Штаты в «заговоре против КНДР» в то время как «США продолжают вести диалог с улыбкой на лице», сообщает Liputan6 со ссылкой на ежедневную северокорейскую газету Rodong Sinmun.

Новость появилась после сообщений об учениях американских войск в Японии, направленных против Пхеньяна.

«Мы серьезно относимся к двуличному отношению США, когда они, с одной стороны, заняты специальными секретными военными учениями, а с другой стороны, стремятся к диалогу с КНДР», — отмечает Rodong Sinmun.

Северокорейское издание отмечает, что США ошибаются, если думают, что могут напугать КНДР своей военной дипломатией.

«Американские самолеты и корабли находятся в Японии, чтобы поддержать приверженность США нашим союзникам и партнерам в регионе в интересах регионального мира и безопасности», — говорится в заявлении полковника США Джона Хатчинсона.

Напомним, президент США Дональд Трамп отменил поездку госсекретаря США Майка Помпео в Северную Корею для проведения четвертого раунда переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова.

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