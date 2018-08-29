Президент своим обращением ответит на понятные опасения граждан

Санкт-Петербург, , 11:45 — REGNUM Необходимость прямого обращения президента РФ к гражданам по вопросам изменений в пенсионном законодательстве возникла из-за того, что проект пенсионной реформы стал предметом ожесточенной политической борьбы, а также вызвал непонимание и протест у значительной части населения России. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог и публицист Юрий Светов.

Напомним, в полдень 29 августа президент Владимир Путин обратится к гражданам России по теме пенсионного законодательства.

Выбор момента для обращения главы государства объясняется ситуацией между первым и вторым чтением законопроекта о пенсионной реформе в Госдуме, когда еще можно внести существенные коррективы в документ, а также тем, что 9 сентября, в единый день голосования, пройдут выборы губернаторов и законодательных собраний в ряде регионов РФ, отметил Светов.

«Опасения в том, что эта реформа сведется к тому, что просто залезут гражданам в карман, вызвала у людей значительные протестные настроения», — признал собеседник агентства.

Юрий Светов пояснил, что этот протестный потенциал может негативно отразиться и на результатах предстоящих региональных выборов, и федеральная власть закономерно предпринимает шаги для того, чтобы не допустить такого развития событий.

Политолог уверен, что президент Путин в своем обращении сообщит о корректировке правительственных предложений по изменению пенсионного законодательства, с учетом тех предложений, которые были высказаны в ходе общественных обсуждений предстоящей реформы.

Скорее всего, будет заявлено о необходимости снижения предлагаемого правительством возраста выхода на пенсию и для мужчин, и для женщин, а также о сохранении ряда льгот, которые есть у пенсионеров, для лиц, достигших нынешних сроков выхода на пенсию. Однако речи об отмене реформы быть не может.

«Как бы это ни было неприятно, это жизненно важная вещь. Во всем мире так сделано, идет тенденция пересмотра пенсионного возраста в сторону увеличения. Мы не самая эффективная экономика в мире. И мы не можем делать то, что мы сейчас делаем в пенсионном обеспечении. Надо откровенно об этом говорить, чтобы это не выглядело как уловка власти», — заявил Юрий Светов.