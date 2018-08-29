Эксперт о телеобращении Путина: президент взвесил все «за» и «против»

Ростов-на-Дону, , 11:48 — REGNUM Жители России смогут увидеть телеобращение президента страны Владимира Путина по вопросу изменений пенсионной системы. Трансляция запланирована на 12:00 по московскому времени 29 августа. Как отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM кандидат исторических наук, президент Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин, до этого времени глава государства анализировал мнение народа по данному вопросу.

«Обращение президента Российской Федерации выступает действом неординарным и затрагивающим интересы каждого россиянина. Мы видели, какие споры и дискуссии среди самых различных слоёв населения вызвала пенсионная реформа. Ожидается, что Владимир Путин даст разъяснения как по срокам и возможностям её реализации, так и по проведению референдума, явления также редкого для современной истории России. До этого президент взвешивал все «за» и «против». Сейчас он поделится с гражданами мнением, которое может устроить большинство избирателей. Их глава государства подвести не может», — отметил собеседник агенства.

ИА REGNUM напоминает, что 28 августа на совещании по социально-экономическим вопросам в Омске российский лидер сообщил, что уже в ближайшее время он изложит своё отношение к пенсионной реформе. По его словам, к данной теме нужно подходить «только взвешенно, и только осторожно».