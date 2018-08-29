В Гватемале создана комиссия по вопросу снятия президентского иммунитета

Гватемала, , 11:34 — REGNUM 28 августа Конгресс Гватемалы сформировал следственную комиссию для решения вопроса о снятии президентского иммунитета главы государства Джимми Моралеса, передает телеканал TeleSur.

В комиссию вошли пять депутатов, которые были выбраны путем жеребьевки. У комиссии есть 60 дней, чтобы проанализировать все материалы по делу Моралеса и решить, если ли причины для снятия иммунитета президента. Если комиссия даст положительный ответ, вопрос будет вынесен на голосование в парламент.

Как сообщало, президента Гватемалы подозревают в незаконном финансировании его предвыборной кампании 2015 года. Прокуратура сообщает, что Джимми Моралес получил почти $2 млн нелегальным способом, не уведомив об этом Высший избирательный трибунал.

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