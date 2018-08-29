Среда, 29 Августа 2018 года
12:30:56 МСК

В Гватемале создана комиссия по вопросу снятия президентского иммунитета

Политика

Президент Джимми Моралес может отправиться под суд за незаконное финансирование предвыборной кампании

Гватемала, 29 августа 2018, 11:34 — REGNUM  28 августа Конгресс Гватемалы сформировал следственную комиссию для решения вопроса о снятии президентского иммунитета главы государства Джимми Моралеса, передает телеканал TeleSur.

В комиссию вошли пять депутатов, которые были выбраны путем жеребьевки. У комиссии есть 60 дней, чтобы проанализировать все материалы по делу Моралеса и решить, если ли причины для снятия иммунитета президента. Если комиссия даст положительный ответ, вопрос будет вынесен на голосование в парламент.

Как сообщало, президента Гватемалы подозревают в незаконном финансировании его предвыборной кампании 2015 года. Прокуратура сообщает, что Джимми Моралес получил почти $2 млн нелегальным способом, не уведомив об этом Высший избирательный трибунал.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Гватемалы оказался под прицелом прокуратуры и суда

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Судебные процессы против лидеров стран Латинской Америки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить