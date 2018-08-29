Литва одолжит денег, чтобы достичь финансирования обороны в 2% от ВВП

Вильнюс, , 11:18 — REGNUM Литва займёт несколько миллионов евро через минфин на международных рынках, чтобы не пересматривать весь бюджет 2018 года и соответствовать планам выделить в 2018 году не менее 2% от ВВП на оборону, подтвердил минфин, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 29 августа.

Такая необходимость появилась после того, как общий рост экономики оказался выше, нежели власти планировали при вёрстке бюджета на 2018 год, а значит выделенные средства на оборону также оказались ниже планки в 2% от ВВП.

По расчётам НАТО траты составят 1,96% от ВВП, если к оборонному бюджету не добавить несколько миллионов евро.