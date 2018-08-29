В Индии арестованы пять правозащитников

Нью-Дели, , 11:17 — REGNUM Власти Индии арестовали пять активистов, занимающихся борьбой за права человека, сообщает 29 августа Reuters.

Задержания вызвали критику со стороны десятков правозащитных организаций в адрес премьер-министра страны Нарендры Моди и его правительства.

Напомним, в 2017 году в Индии в ряде регионов прошли митинги, выступление на которых некоторых активистов привело к столкновениям. Правоохранительные органы обвинили правозащитников, связанных с маоистскими повстанческими группировками.

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