Среда, 29 Августа 2018 года
12:36:49 МСК

Татьяна Голикова в Омске исполнила свою мечту

Политика

Посмотрела на Иртыш

Татьяна Голикова в Омске исполнила свою мечту
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Татьяна Голикова

Омск, 29 августа 2018, 11:10 — REGNUM  Город Омск 28 августа встречал высокопоставленных гостей. В столице Омской области в этот день состоялось совещание под руководством президента России Владимира Путина, в котором, в том числе, приняла участие заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Местные журналисты спроси у Голиковой о её впечатлениях об Омске.

«Я хотела посмотреть на Иртыш, и я это сделала сегодня и сказала вашему первому заместителю губернатора, что, если есть река, значит, есть жизнь», — цитирует Татьяну Голикову «12 канал».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 28 августа президент РФ Владимир Путин совершил рабочую поездку в Омск. До этого он побывал в Кемеровской и Новосибирской областях.

Читайте также: Владимир Путин прибыл в Омск

В Омске глава государства провёл совещание по социально-экономическим вопросам, а также прогулялся по городу и встретился с врио губернатора региона Александром Бурковым.

Читайте ранее в этом сюжете: Бурков рассказал Путину, как предприятия-нарушители «подчищают хвосты»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Рабочие поездки президента РФ в Сибирский ФО — 2018
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить