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Канцлер Австрии призвал к соблюдению режима перемирия на Донбассе

Политика

Ранее трехсторонняя комиссия договорилась о прекращении огня с 29 августа

Вена, 29 августа 2018, 10:56 — REGNUM  Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал стороны конфликта на Донбассе соблюдать «школьное» перемирие. Об этом он написал на своей официальной странице в Twitter 29 августа.

«Я рад прекращению огня на востоке Украины к началу учебного года и призываю стороны придерживаться его и продолжать работу по реализации Минских соглашений. ОБСЕ выполняет важную работу, которая располагает нашей полной поддержкой», — написал Курц.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа участники трехсторонней контактной группы по урегулированию вооруженного конфликта на Донбасса достигли соглашения об очередном режиме прекращения огня, который вступает в силу 29 августа.

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Война в Донбассе
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