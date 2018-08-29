Канцлер Австрии призвал к соблюдению режима перемирия на Донбассе

Вена, , 10:56 — REGNUM Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал стороны конфликта на Донбассе соблюдать «школьное» перемирие. Об этом он написал на своей официальной странице в Twitter 29 августа.

«Я рад прекращению огня на востоке Украины к началу учебного года и призываю стороны придерживаться его и продолжать работу по реализации Минских соглашений. ОБСЕ выполняет важную работу, которая располагает нашей полной поддержкой», — написал Курц.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа участники трехсторонней контактной группы по урегулированию вооруженного конфликта на Донбасса достигли соглашения об очередном режиме прекращения огня, который вступает в силу 29 августа.

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