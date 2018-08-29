Отговорка Чехии об «украинских беженцах» — лукавая

Москва, , 10:46 — REGNUM Риторика, которую использовал чешский премьер-министр Бабиш, говоря об «украинских беженцах», вряд ли произведет впечатление на Евросоюз — там слишком хорошо знают, какого рода «беженцы» находятся в Чехии, считает шеф-редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Ранее Бабиш заявил, что Чехия больше не будет принимать беженцев из африканских стран из-за наплыва мигрантов с Украины. Также Бабиш намерен встретиться с представителями Вышеградской четверки (Чехия, Словакия, Венгрия, Польша), где также обсудит вопросы нелегальной миграции.

В данном случае, говоря о беженцах, чешский премьер-министр прибегнул к той же уловке, которую раньше использовала Польша. Мы помним, что польские политики, бывший премьер-министр Польши Беата Шидло и нынешние польские лидеры точно так же говорили о том, что Варшава не может принимать беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки, поскольку и так уже приняли чуть ли не несколько миллионов украинских беженцев.

Как и в случае с Польшей, так и в случае с Чехией — отговорка довольно лукавая. Потому что среди украинцев — по разным подсчетам от двух до 2,5 млн человек, которые сейчас находятся в Польше — беженцев совершенно ничтожное число. А в основном украинцы в Польше — это люди, которые приехали на заработки или на учебу.

В случае с Чехией можно сказать, что этот тот же самый процесс — украинцы туда если и приезжают, то это явно не беженцы. Это в основном трудовая миграция. Причем, что интересно, многие украинцы даже попадают в Чехию из Польши. То есть, они получают в Польше разрешения какие-то, а потом перебираются в Чехию.

Так что, как мне кажется, та риторика, которую использовал чешский премьер-министр Бабиш, вряд ли произведет впечатление на Евросоюз, который хорошо знает и хорошо осведомлен о том, какого рода «беженцы» сейчас есть в Польше и какого рода «беженцы» сейчас есть в Чехии, когда речь идет об украинцах.

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