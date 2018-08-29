Венесуэла ищет инвесторов для спасения экономики в Катаре и Алжире

Каракас, , 10:39 — REGNUM Вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес в рамках зарубежного турне посетила Катар и Алжир, передает телеканал TeleSur 29 августа.

Родригес была принята эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани, которому представила план спасения венесуэльской экономики, составленный президентом страны Николасом Мадуро. До этого она встретилась с главой правительства Алжира Ахмедом Уяхья и членами кабинета министров.

Целью поездки Родригес является поиск инвесторов, согласно плану по восстановлению экономики.

Реализация плана началась 20 августа одновременно с вступлением в силу денежной реконверсии. Как сообщало ИА REGNUM, новая валюта получила название «суверенный боливар» и потеряла пять нулей.

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